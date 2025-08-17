Guillermo Brown empató frente a San Martín de Mendoza y quedó 5to. en la Reválida

Esta tarde, Guillermo Brown rescató un punto como local frente a San Martin de Mendoza, en el marco de la 5ta fecha de la Revalida Zona A del Torneo Federal A.

Fue empate en 1, resultado con el que los brownianos culminan tras los resultados registrados a lo largo de la programación, en el 5to. puesto de la tabla.

Lo perdí pero lo igualó sobre el final

En un partido de tramite parejo, Guillermo Brown supo quedarse con un valorable empate ante San Martin de Mendoza, en el juego disputado este domingo en el Estadio Raúl Conti por la Fecha 5 de la Zona A de la Revalida del Torneo Federal A.

Fue un primer tiempo en el que ambos equipos buscaron la apertura del marcador con los brownianos llegando en sendas oportunidades al área visitante pero sin poder convertir.

En el segundo tiempo, mejoró San Martin y Brown aminoró en su juego, por lo que la visita generó varias chances que pudo cambiar por gol a los 9 minutos, con el tanto anotado por Emanuel Décimo.

«La Banda» despertó a tiempo, con variantes que le dieron resultado como Leonardo González y Ramiro Pailemán, que le dieron nueva dinámica al ataque browniano.

Los portuarios crearon chances pero faltaba la puntada final, la cual llego a los 50 minutos, ya con el quinto minuto de adición en juego, Renzo Papparelli puso el gol que le dio el empate merecido al equipo dirigido por Emanuel Trípodi.

Cómo quedan

Con este resultado y los dados en el resto de la programación, Brown quedó ubicado en el quinto puesto de la tabla de la zona A de la Revalida, con 8 unidades; mientras que «el Chacarero» mendocino quedó como único líder con 11 puntos.

Lo que sigue

El próximo fin de semana por la fecha 6 de esta instancia, Brown nuevamente jugará como local y en este oportunidad recibirá a Santamarina de Tandil.

*FOTO: Gentileza Matías Libertino para área de prensa del Club Guillermo Brown.