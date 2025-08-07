Gimnasia de Comodoro Rivadavia confirmó la llegada de Mauro Cosolito para la próxima Liga Nacional de Básquet

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, anunció la llegada de un nuevo e importante fichaje para su equipo con vistas a la Liga Nacional de Básquet como ser el alero Mauro Cosolito.

De esta forma, el experimentado jugador se convierte en el cuarto refuerzo de «El Verde» para la venidera temporada liguista.

Un refuerzo de enrome jerarquía para «El Verde»

El jugador Mauro Cosolito, alero santafesino de 36 años y 1.94 metros de altura, llega a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia tras disputar la última temporada con Unión de Santa Fe, donde promedió 7.5 puntos por partido y un 30.6% de efectividad en lanzamientos de tres puntos.

Con una extensa trayectoria en la élite del básquet argentino, Cosolito jugó en su carrera en Olímpico de La Banda, Ferro Carril Oeste, Quimsa e Instituto de Córdoba. Con el conjunto santiagueño fue una de las piezas clave en la obtención de la Basketball Champions League Américas en 2020 y del campeonato de la Liga Nacional en la temporada 2022/23. En tanto, con Instituto se consagró campeón de la Liga Sudamericana en 2023.

“Estoy muy contento de pertenecer a Gimnasia, un club muy grande, que hace las cosas muy bien, prolija y con muy buena gente. Todos los que han pasado me hablaron muy bien, contento de este nuevo desafío y de pertenecer a un club con tanta historia, donde se vive y se habla de básquet siempre», indicó el jugador consultado por su llegada a «El Verde».

Además, explicó cuáles son sus expectativas de cara a la nueva temporada con Gimnasia: “Las expectativas son las mejores porque es un equipo joven, con mucha energía, con jugadores que lo vienen haciendo muy bien en la Liga. Muy contento de tener amigos en el equipo, de poder tratar de hacer un gran año con ellos, así que contento de este nuevo paso en el camino y esperando hacer lo mejor posible para tener un gran año».

«El equipo es muy bueno, son chicos jóvenes, con dinámica, compromiso y con muchas ganas de entrenar para ser el mejor equipo posible y pasarlo muy bien», cerró Cosolito.

El plantel ya confirmado

Con su incorporación, el plantel que conduce Pablo Favarel suma una ficha de experiencia y jerarquía, que ya cuenta con los jugadores: Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Federico Grun, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Anyelo Cisneros y Juan Cárdenas.