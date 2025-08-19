Gimnasia de Comodoro comenzó su pretemporada con vistas a la Liga Nacional de Básquet 2025/2026

El plantel profesional del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, inició este lunes la pretemporada de cara al comienzo de la Liga Nacional de Básquet.

Los jugadores de «El Verde», pusieron en marcha los entrenamientos en el Socios Fundadores, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al arranque de la competencia que dará inicio a fines de septiembre.

«El Verde» ya se prepara

En el inicio de los trabajos de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, estuvieron presente los jugadores Guido Lombardi, Gustavo Sapochnik, Juan Ercoreca y Marcelo Guitín del cuerpo técnico, junto a los jugadores Mauro Cosolito, Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Juan Cárdenas, Federico Grun y Carlos Rivero. Además, de los juveniles José Ignacio Copesky, Valentino Ayala y Jesús Centeno.

A la espera del DT y más refuerzos

«El Verde» aguarda el arribo de Pablo Favarel, Sebastián Carrasco y de Anyelo Cisneros, quienes llegarán en las próximas semanas.

Por su parte, Pablo Favarel se encuentra con la selección argentina de básquet, preparándose para la Americup 2025 en Nicaragua, donde será parte del cuerpo técnico encabezado por Pablo Prigioni.