“Gachi” Awad: “Las necesidades son invisibilizadas, y hay vidas en juego”

Graciela “Gachi” Awad, integrante de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida (ICW), habló sobre el reconocimiento que recibió recientemente por su trabajo ( en el marco de los 160 años de Puerto Madryn) y, al mismo tiempo, describió la compleja realidad que atraviesan las personas que conviven con el virus en Argentina.

“Fue muy emocionante, porque el reconocimiento surgió de la comunidad, de gente que propuso mi nombre. Con mis hijos lloramos todos, sentimos que algo vuelve”, expresó emocionada. Este homenaje coincidió con un momento especial de su vida: “En unos meses cumplo 60. Hace muchos años nadie pensaba que las personas con VIH íbamos a llegar a esa edad”.

Sin embargo, más allá del reconocimiento, Awad hizo hincapié en las dificultades actuales para garantizar derechos básicos. Señaló que la provisión de medicación antirretroviral y de los estudios de control, que dependen de Nación, presenta demoras y faltantes en distintas provincias. “Muchas personas perdieron su adherencia al tratamiento y en otros lugares se cambiaron los esquemas de medicación porque no había stock”, advirtió.

La activista recordó que las personas con VIH no solo necesitan acceso a los fármacos: “No somos una fábrica de tomar remedios. ¿De qué sirve que nos den medicación si no tenemos agua, luz o no podemos llegar al hospital?”.

También criticó la demora en la implementación de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, que contemplaba el acceso a pensiones en un plazo de tres meses. “Hoy los trámites demoran casi dos años. Y encima hablamos de pensiones que no alcanzan los 300.000 pesos. Es indignante que las familias tengan que elegir entre una asignación universal o una pensión, cuando son derechos distintos”, remarcó.

Awad señaló que los recortes y la falta de personal en el Ministerio de Salud y en la Dirección Nacional de Respuesta al VIH afectan la entrega de medicamentos y la tramitación de beneficios. “Antes al menos podíamos dar una respuesta. Hoy no hay nadie del otro lado”, dijo con preocupación.

A pesar del escenario adverso, destacó el apoyo que reciben a nivel local de áreas municipales y provinciales, aunque aclaró que eso no reemplaza las políticas nacionales: “Sirve, ayuda, pero las respuestas de fondo siguen sin llegar”.

“Estamos en un momento muy complicado. Las necesidades son invisibilizadas, y hay vidas en juego”, concluyó.