Francisco Comesaña perdió en los octavos de final del Masters de Cincinnati y quedó eliminado

El tenista argentino Francisco Comesaña, en el 71° puesto del ranking ATP, cayó con el ruso Andrey Rublev (11°) y fue eliminado del ATP Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos, en los octavos de final.

Enfrentando a un gran rival, a quien ya había vencido en la edición 2024 de Wimbledon, Comesaña perdió por 6-2 y 6-3, con poco más de una hora de juego.

Caída ante el ruso

El tenista argentino Francisco Comesaña, quedó eliminado este miércoles en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Ohio, EEUU), certamen que se disputa sobre el cemento del «Lindner Family Tennis Center» y reparte cerca de 9,2 millones de dólares en premios y puntos para el ATP Tour.

En 1 hora y 4 minutos de juego, Comesaña cayó en sets corridos frente al ruso Andrey Rublev, número 11 del mundo y noveno preclasificado, por 6-2 y 6-3.

Pese al gran encuentro del marplatense, se encontró frente a un rival que jugó a lo «Top Ten» -con pocas fallas y gran cantidad de tiros ganadores- que lo superó en la mayor parte del partido.

Con dos «robos» de servicio -en el tercer y quinto game-, el ruso se llevó un claro 6-2 en 31 minutos de juego frente a un Comesaña que no pudo aprovechar su único chance de quiebre en el parcial -en el cuarto game-.

El segundo parcial arrancó con un quiebre para el argentino en el segundo game para 2-0 y como para ilusionar a los argentinos asistentes al estadio.

Pero un aluvión de 4 games consecutivos producto de dos quiebre para Rublev -en el tercer y quinto juego-, dejaban al número 11 del mundo con una ventaja de 4-2.

Para sellar el partido, el europeo aprovechó uno de los tres match point que le cedió un ya errático Comesaña -que en ningún tramo del partido bajó los brazos para dejar de luchar-, y se llevó el 6-3 definitivo en otros 32 minutos.

Con destino Davis

El sueño de Comesaña sobre el cemento de Cincinnati llegó a su fin; sin embargo entre las buenas noticias para su carrera deportiva, está la que fue anunciada su presencia en el equipo argentino que disputará la Copa Davis.

Comesaña debutará en el certamen mundial en la serie en la que Argentina enfrentará a los Países Bajos entre el 12 y 13 del próximo mes de septiembre.