Excelente actuación de Chubut en el Nacional U16 de Atletismo

Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo el 26° Campeonato Nacional de Atletismo U16 cabo en la ciudad de Córdoba, más precisamente en la pista «Luis Oliva», del Polo Deportivo «Mario Alberto Kempes».

Una nutrida delegación chubutense fue parte del certamen, logrando importantes resultados sumando un total de siete medallas.

Buena cosecha de los U16 de Chubut en el Nacional

Con el acompañamiento del ente deportivo Chubut Deportes, un equipo de atletas chubutense dijo presente en el Nacional de Atletismo en categoría U16, certamen que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba y en la que los representantes provinciales cumplieron con una gran perfomance.

La esquelense Olivia Conesa fue una vez más destacada en el certamen, al lograr dos nuevos títulos nacionales, en 80 metros (10.08) y en 295 c/v (43.96); en tanto que Valentino Bonelli fue campeón nacional en 600 metros (1.23.52) y subcampeón en 80 metros (9.72).

Otra de las atletas chubutenses en subir al podio fue Maia Monín, quien logro dos medallas de plata en 600 metros (1.42.29) y en 2400 metros (8.08.60).

El último podio y quizás el más celebrado, fue el título nacional conquistado por la posta masculina de 5×80 metros, que se quedó con la medalla dorada en la prueba de la cual tomaron parte los atletas Nicolás Gonzales, Joaquín Blanco, Gabriel Jaramillo, Bautista Alloi y Valentino Bonelli.

Atletismo – Campeonato Nacional U16

Resultados conseguidos por Chubut

1500 mts.c/obstáculos

* St Fort Laurent Nara 4to. Puesto 5.51.61

* Felipe Arriagada puesto 14 – 5.32.65

* Jaramillo Gabriel puesto 15 – 5.33.14

80 mts Final

* Bautista Alloi 6to puesto 10.06

Salto en Largo Final

* Joaquín Blanco 5° Puesto 5.78

80mts.series

* Paulina Baieli 5to.puesto 11.47 serie 4

* Taina Morena Alvelo 5°Puesto 12.12 serie 2

* Chiarotto Francesca 6°puesto 12.49 serie 6

* Nicolás González 2° puesto 10.03 serie 4

* Joaquín Blanco 4to.puesto 10.52 serie 6

2400mts Final

* Lorenzo Saldivia 5to.puesto 7.43.10

* Kanan St Fort Laurent (dns)

Jabalina

* Juan Medina Leufuman 7°puesto 42.91

* Álvarez Bautista 9° puesto 38.93

Lanzamiento Bala

* Martina Neumann Puesto 18 – 8.16

Posta 5x80mts.

* Paulina Baieli/Francesca Chiarotto/Nara St Fort Laurent/Olivia Conesa/Alvelo Taina

200mts Final

* Nicolás González 5° puesto 24.37

Salto Triple Final

* Paulina Baieli 8°puesto 9.60

600mts

* Nara St Fort Laurent 4° puesto 1.42.35*

* Kanan St Fort Laurent puesto 19 – 1.37.60

* Lorenzo Saldivia puesto 24 – 1.41.16

295 c/v

* Jaramillo Gabriel 13°puesto 46.39

200mts.series

* Paulina Baieli 5° puesto 29.21 serie 2

* Chiarotto Francesca 7°puesto 30.72 serie 1

* Morena Alvelo 6°Puesto 31.19 serie 3

* Bautista Alloi 2°.puesto 25.21 serie 1

Posta 8x200mts. Mixta 4° lugar 3.32.90

* Maia Monin/Paulina Baieli/Nara St Fort Laurent/Olivia Conesa/Bautista Alloi

* Nicolás Gonzales/Valentino Bonelli/Gabriel Jaramillo