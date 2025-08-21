Estatales también se movilizaron en Comodoro en sintonía con la protesta provincial

La jornada de movilizaciones que este jueves 21 de agosto tuvo su epicentro en Rawson, con marchas de docentes, auxiliares y trabajadores de la salud, también se replicó en Comodoro Rivadavia, donde distintos gremios estatales se concentraron frente al Concejo Deliberante.

En la ciudad petrolera, participaron el Frente de Trabajadores Jubilados Provinciales y Municipales, que se manifestó en defensa del ISSyS, los auxiliares de la educación ratificaron el paro por tiempo indeterminado, y la ATECh, que llevó adelante un paro de 24 horas en reclamo de recomposición salarial.

Si bien las principales columnas sindicales se movilizaron hacia la capital provincial, las expresiones de Comodoro marcaron la amplitud del descontento en toda la provincia. Los gremios locales remarcaron que la crisis salarial y previsional afecta a todos los sectores y que es necesario abrir canales de diálogo efectivos con el Gobierno.