Estas serán las ocho listas que competirán en Chubut el 26 de octubre

Este domingo 17 de agosto quedó sellado el escenario electoral en Chubut, con la oficialización de las listas que competirán en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre de 2025. En esta oportunidad, la provincia elegirá dos diputados nacionales y lo hará por primera vez con el sistema de Boleta Única de Papel, en un cronograma que no incluyó primarias abiertas.

En total, ocho frentes y partidos presentaron candidatos, confirmando una elección variada y con fuerte presencia de dirigentes locales con experiencia en la política chubutense.

Los espacios en competencia

Despierta Chubut : el frente oficialista conformado por PRO, UCR, PACH y Familia Chubutense postula a Ana Clara Romero , quien buscará renovar su banca en la Cámara Baja, acompañada por Gustavo Menna .

: el frente oficialista conformado por PRO, UCR, PACH y Familia Chubutense postula a , quien buscará renovar su banca en la Cámara Baja, acompañada por . Unidos Podemos : la alianza del peronismo junto al Frente Renovador, Chubut Somos Todos, PTP, Partido de la Victoria y Unidad Social definió su boleta con Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin .

: la alianza del peronismo junto al Frente Renovador, Chubut Somos Todos, PTP, Partido de la Victoria y Unidad Social definió su boleta con y . La Libertad Avanza : el espacio que responde al oficialismo nacional será representado en Chubut por Maira Frías , actual titular de Anses Comodoro, y Julián Moreira , dirigente de Trelew.

: el espacio que responde al oficialismo nacional será representado en Chubut por , actual titular de Anses Comodoro, y , dirigente de Trelew. Partido Libertario : competirá en paralelo con su propia nómina, encabezada por Ariana Mellao (Rada Tilly) y secundada por el empresario Carlos Bottazzi .

: competirá en paralelo con su propia nómina, encabezada por (Rada Tilly) y secundada por el empresario . Fuerza del Trabajo Chubutense : con base sindical y territorial, la propuesta es liderada por Alfredo Béliz , histórico dirigente de comercio, junto a Tatiana Goic .

: con base sindical y territorial, la propuesta es liderada por , histórico dirigente de comercio, junto a . Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad : la izquierda vuelve a presentarse con Santiago Vasconcelos , actual legislador provincial, y Emilse Saavedra .

: la izquierda vuelve a presentarse con , actual legislador provincial, y . Partido Independiente del Chubut (PICH) : llevará como principales candidatos a Héctor Vargas , integrante del Tribunal Electoral Municipal de Puerto Madryn, y Karen Ramírez , de Trelew.

: llevará como principales candidatos a , integrante del Tribunal Electoral Municipal de Puerto Madryn, y , de Trelew. GEN: el espacio progresista competirá con Oscar Petersen a la cabeza, acompañado por Rosana Etcheverry.

Camino a octubre

Con el cierre de listas oficializado este domingo, el próximo paso será el sorteo del orden de los candidatos en la Boleta Única, previsto para el 1 de septiembre. En tanto, la campaña electoral se desarrollará formalmente entre el 27 de agosto y el 24 de octubre, cuando comenzará la veda.

El 26 de octubre, los chubutenses acudirán a las urnas para renovar dos bancas en la Cámara de Diputados, en una elección que se anticipa de tercios entre el oficialismo provincial, la oposición peronista, y el oficialismo nacional representado en esta oportunidad por Frías.