Entidades de pesca volvieron a reclamar por la apertura de acceso a Punta Pardelas

Este lunes, distintas entidades vinculadas a la pesca deportiva y artesanal presentaron un pedido formal ante la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut para que se garantice el libre acceso a las playas de Punta Pardelas, El Pedral y Playa Canto.

La solicitud fue elevada en representación del Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina de Trelew, el Club de Pesca y Náutica de Rawson, el Club de Pesca El Golfo de Puerto Madryn, la Asociación de Pescadores Artesanales y la Junta Promotora de la APDH. Las organizaciones denunciaron que los caminos a estas playas permanecen cerrados con cadenas y candados desde hace más de cinco años, impidiendo el disfrute del espacio público.

En el escrito dirigido al secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, se recordó que estas restricciones violan lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley XVII N° 8, que garantiza la libre circulación y acceso a la costa marítima. Además, citaron un antecedente judicial: la causa “Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina de Trelew y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo (AU)”, en la que el Superior Tribunal de Justicia confirmó la obligación del Estado provincial de asegurar la servidumbre administrativa de paso a Bahía Cracker la semana pasada.

Las entidades reclamaron que se cumpla con el artículo 6 de la misma normativa, que faculta a la autoridad competente a destruir cualquier obstáculo colocado en violación a la ley y restituir el acceso en un plazo no mayor a treinta días.

Finalmente, los firmantes solicitaron una intervención “urgente” de la Secretaría de Pesca para abrir los caminos y restituir el derecho de acceso público a estas playas del Golfo Nuevo, en cumplimiento de la sentencia judicial vigente.