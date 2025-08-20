DESEMPLEO - EMPLEO REGISTRADO

En la era Milei se perdieron 223.537 puestos de trabajo registrado


Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el país perdió 223.537 puestos de trabajo registrados y 15.564 empresas con empleados. Los números muestran un deterioro sostenido del tejido productivo.

Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y revelan que el número de empleadores con personal registrado pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 496.793 en mayo de 2025. La contracción equivale a una pérdida de más de 15 mil empresas.

En cuanto al empleo formal en ese mismo período, pasó de 9.857.173 a 9.633.636 trabajadores registrados, lo que equivale a una caída del 2,27%. En total, más de 220 mil personas quedaron afuera del sistema formal de empleo.

El 74% de los empleos destruidos se concentró en firmas de más de 500 trabajadores, lo que equivale a 165.625 puestos de trabajo perdidos. Las pequeñas y medianas empresas aportaron los 57.912 restantes, el 26% de la caída. En términos porcentuales, mientras las grandes redujeron su dotación en 3,46%, las pymes lo hicieron en 1,14%.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña
Etiquetas: bancos, dólar, Luis Caputo

Dólar planchado, banco enojado
Etiquetas: Arriba Chubut, Mariela Williams, pj

Mariela pegó el portazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: atepsa, controladores aéreos, medidas de fuerza

Controladores aéreos anuncian paros escalonados desde el 22 de agosto
Etiquetas: energía, Madryn, servicoop

Por tercer mes consecutivo, Servicoop abonó la factura completa a Cammesa
Etiquetas: bilingüe, educación, escuela, ítalo-argentina, Madryn

Puerto Madryn tendrá su primera escuela ítalo-argentina bilingüe y bicultural