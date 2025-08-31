AUTOMOVILISMO - FÓRMULA 1 - FRANCO COLAPINTO

Colapinto fue 11° y el triunfo fue para Piastri en el Gran Premio de Países Bajos

Este domingo se disputó el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, con la presentación del piloto argentino Franco Colapinto que a bordo de su Alpine, culminó en el 11° puesto.

El triunfo en la carrera fue para Oscar Piastri de McLaren, líder del campeonato de pilotos.

Colapinto cerró un buen Gran Premio en Zandvoort

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

En lo más alto, Oscar Piastri consiguió su séptimo triunfo de la temporada con McLaren, que lo aleja cada vez más en el primer puesto de la Copa de Pilotos; mientras que como escolta finalizó el local Max Verstappen con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls que terminó tercero y cerró el podio.

