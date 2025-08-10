Empate entre Boca y Racing en un apático clásico en «La Bombonera» por la Liga Profesional

En la tarde del sábado, Boca Juniors y Racing Club igualaron 1 a 1 en el Estadio La Bombonera, en un partido válido por la 4ta. fecha del Torneo Clausura 2025.

El marcador se abrió a los 31 minutos del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43 a través del delantero Milton Giménez.

Igualdad entre «El Xeneize» y «La academia»

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa a los pies de Edinson Cavani, que intentó de taco tras un córner, pero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada.

Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner.

En el complemento, la visita logró ponerse en ventaja a los 31 minutos con un un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.

Boca reaccionó y, tras varios intentos frustrados ante Cambeses, encontró la igualdad a los 43 minutos con un cabezazo de Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes.

Cómo quedan

Con este resultado, Boca suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

Cómo sigue

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas.

En tanto, el conjunto racinguista de Gustavo Costas, recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.