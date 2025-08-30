BENJAMIN - BENJAMÍN VICUÑA - CHINA SUÁREZ - EMILIA ATTIAS - EUGENIA LA CHNA SUAREZ - GUILLERMO FREIRE - MAURO ICARDI - TURCO NAIM

Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire


La actriz Emilia Attias estaría en la dulce espera de su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire a quien conoció en 2023, meses después de la separación con “El Turco” Naim Sibara, oficializaron su relación y ahora habría un nuevo integrante en la familia.
Según reveló el presidente de APTRA, Luis Ventura, la artista y el empresario aguardarían por su primer bebé juntos. Así, Gina, hija de Sibara y Attias, tendría a su primer hermanito a los ocho años de edad.
Por su parte, Freire es empresario en el mundo de las startups y la economía, tras recibirse en la materia por la Universidad Torcuato Di Tella, además es hermano del ex ministro porteño Andy Freire, ocupó cargos gerenciales en reconocidas empresas y actualmente participa de redes globales.
Embarazo aparte, la actriz fue reservada sobre la relación: en noviembre de 2024 aclaró que estaban en una fase inicial del noviazgo, cuando aclaró “Nos estamos conociendo, estamos tranquilos”, y recientemente aclaró que mantiene una relación cordial con su ex pareja con diálogo y afecto.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso
Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ANMAT, CÓRDOBA, fentanilo

Un abogado de Córdoba pidió que se investigue a la ANMAT por el caso fentanilo
Etiquetas: alianza la libertad avanza, diego santilli, elecciones 2025, gobierno

«Gravedad monumental»: Santilli pidió justicia por los audios de Karina Milei
Etiquetas: agosto, datos de inflación, gobierno de milei, gobierno naciona, indice de precios al consumidor, inflación, Javier Milei, Luis Caputo, suba de tasas, tasas

Inflación: a pesar de la suba en alimentos, consultoras prevén un número que oscile entre 2% y 2,2%