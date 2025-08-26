El turismo receptivo cayó 16% en julio

Como consecuencia del encarecimiento en dólares del país, el turismo receptivo se hundió 16% interanual en julio, mes de inicio de las vacaciones de invierno. En paralelo, la salida de argentinos al exterior marco un récord desde 2017. Según INDEC, durante el séptimo mes del año arribaron a territorio nacional 427.200 extranjeros. La cifra solo fue perforada en los años de pandemia.

Las principales caídas, en términos porcentuales, se verificaron en la llegada desde países limítrofes. Brasil presentó una contracción interanual del 20,4%, Chile del 19,9% y Uruguay del 19,4%.

Mientras tanto, fueron los 843.100 los residentes que vacacionaron el exterior. Brasil fue el destino más elegido (concentró el 23% del turismo) y el que arrojó una mayor tasa de crecimiento (+52,1%).

En julio el tipo de cambio real multilateral, que compara el precio del dólar en Argentina con el de sus socios comerciales, avanzó 6,6% y recuperó parte de su atraso, al ubicarse en máximos desde junio de 2024. Aun así, se mantuvo por debajo del promedio de 2023 y 2022, y solo 4,2% por encima de la media de 2017, otro año con importante atraso cambiario.

(Fuente: INDEC, Ámbito)