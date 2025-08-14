El Turco Naim volvió a apostar por el amor y estaría en una relación con una mujer de 52 años



El Turco Naim ya habría superado a su ex pareja, Emilia Attias, y dejado todo el escándalo de separación detrás. Según informaron en LAM, el reconocido actor estaría apostando nuevamente por el amor y disfrutando en una relación con una mujer de 52 años.

Pepe Ochoa comenzó el enigmático detallando que el nuevo romance involucra a un actor y una directora de cine argentina: “Se conocieron en un proyecto y empezaron a reunirse. Él apuesta de nuevo al amor”

De esta forma revelaron que la mujer en cuestión es Tamae Garateguy, una profesional del mundo del cine con un look similar al que tenía Attias en sus años de juventud.

Tamae es directora, posee una amplia trayectoria y cuenta en su filmografía con varios títulos de cine de género, participando de numerosos festivales de cine. Además, comenzó sus estudios en el reconocido Lee Strasberg Institute.