EL TRECE - JEY MAMMON

El Trece sorprende con el desembarco de Jey Mammón en su pantalla


El Trece sorprendió al anunciar el desembarco de Jey Mammón en su pantalla este fin de semana. El conductor, que regresa a la televisión, será uno de los invitados estelares de Mirtha Legrand en su programa «La Noche de Mirtha», marcando uno de los regresos más comentados del ambiente.
La presencia de Mammón se da en el marco de su «vuelta a la televisión» y compartirá la mesa con otras importantes figuras este sábado a partir de las 21:30, en lo que promete ser un programa de alto impacto.

Una «mesaza» de sábado: quiénes acompañarán a Jey Mammón
La producción del ciclo de Mirtha Legrand confirmó que, además del esperado regreso del conductor, la mesa contará con una mezcla de figuras del espectáculo y el periodismo.
Raúl Lavié: El reconocido cantante y artista.
Juan Gil Navarro: El popular actor.
Silvia Fernández Barrio: La periodista e integrante del panel de «Mujeres Argentinas».
Rocío Marengo: Quien hablará de su primer embarazo junto a Eduardo Fort.
El domingo a las 13:45, en tanto, Juana Viale recibirá en «Almorzando con Juana» a los actores Mariano Martínez, Marita Ballesteros y Mica Riera, junto al músico Fernando «Flaco» Pailos y el abogado Javier Baños.

