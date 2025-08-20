El Travel Sale de este 2025 celebra diez años en Argentina
La edición de este año del Travel Sale celebrará el décimo aniversario de este evento turístico digital. Del 25 al 31 de agosto, volverá a reunir a agencias de viajes de todo el país para ofrecer descuentos exclusivos, opciones de financiación en cuotas y una amplia variedad de productos turísticos tanto nacionales como internacionales.
Organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el Travel Sale se ha consolidado desde 2015 como una cita clave en el calendario turístico argentino. A lo largo de una década, más de 100 agencias participaron en sus diferentes ediciones, acercando a miles de viajeros la posibilidad de concretar escapadas, vacaciones familiares o viajes de negocios en condiciones ventajosas.
Un evento con impacto nacional
En 2024, la décima edición contó con la participación de 60 agencias, que pusieron a disposición más de 4.000 productos turísticos. El alcance fue contundente: más de 6,4 millones de impresiones digitales y 1 millón de visitas al sitio web oficial, cifras que ratificaron la vigencia del Travel Sale como una herramienta de promoción y venta de gran alcance.
Para las empresas participantes, el evento también representa una plataforma estratégica. Según Carlos Nuñez, Director Ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE), el Travel Sale es “una gran oportunidad e impulso para que todas las agencias puedan exhibir sus ofertas y responder al interés creciente de las personas que anhelan viajar, ya sea dentro del país o hacia el exterior”.
Nuñez agregó además que la iniciativa contribuye a “acelerar la recuperación y evolución del sector”, reforzando el compromiso del sector privado con el desarrollo del turismo en Argentina.
La edición 2025 promete mantener la esencia de estos diez años: democratizar el acceso a viajes de calidad, con condiciones de pago accesibles y propuestas para distintos perfiles de turistas. Al mismo tiempo, confirma la capacidad de adaptación del sector turístico argentino al escenario digital, cada vez más competitivo y globalizado.