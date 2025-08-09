El Torneo Provincial de judo se disputó en Comodoro Rivadavia y clasificó a los deportistas para los Juegos Evita 2025

En instalaciones del Club Huergo de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo durante las jornadas de miércoles y jueves, los topes de la disciplina de judo, en el marco de los Juegos Evita en su instancia provincial.

El evento, fue clasificatorio para el Nacional Evita de Mar del Plata, a desarrollarse del 29 de septiembre al 4 de octubre próximos.

Equipo de judo definido para los Evita

El Torneo Provincial de Judo, clisfictotrio los Juegos Evita 2025, se desarrolló durante el pasado fin de semana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, siendo organizado por Chubut Deportes y que contó con el respaldo de Comodoro Deportes.

El Provincial, tuvo la participación de unos 20 deportistas en ambas ramas, de las ciudades de Esquel, Trevelin, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Una vez finalizado el selectivo, lograron la clasificación a la instancia nacional los siguientes judocas: Stephanie Sobieraj (-44kg), Marilyn Morales (-53kg), Pía Landa Vidal (-64kg), Jasmín Núñez (+64kg), Brandon Morales (-44kg), Axel Reynoso (-53kg), Joaquín Morales (-64kg) y Santiago Ferrufino (+64kg).

Los técnicos que completarán la delegación son Alejandro Mansilla (masculino) y Claudia Acosta (femenino).