El seleccionado del Valle ganó el Torneo Provincial Sub-17 de fútbol

El Torneo Provincial Sub17 de futbol, culminó este jueves con la definición del seleccionado campeón, titulo que quedó en manos del combinado de Liga del Valle tras vencer en la final a Comodoro Rivadavia.

El certamen fue evaluativo y organizado por Chubut Deportes, jugándose durante tres días en canchas de La Ribera, Independiente y Huracán.

El Provincial con Valle campeón

Con el objetivo de realizar una acertada evaluación de jugadores para conformar el seleccionado que representará a la provincia en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, se desarrolló el Torneo Provincial de Fútbol Masculino para la categoría Sub-17.

En la Final, Valle y Comodoro igualaron 1 a 1, punto que le alcanzó al elenco local para quedarse con el primer puesto. Máximo Zolorza, volante JJ Moreno, adelantó al Valle, y cerca del final lo igualó Esteban Baeza, de la CAI, para el conjunto comodorense.

En esta última jornada, Sur le ganó 1 a 0 a Oeste, para quedarse con el tercer puesto, con el tanto de Thiago Caballero.

Tres días a puro futbol

La jornada inaugural tuvo como sede la cancha del club Defensores de la Ribera de Rawson, mientras que el miércoles se jugó en Independiente de Trelew y este jueves el certamen culminó en el Club Huracán con los dos partidos restantes, acto de cierre y entrega de premios.

Fútbol – Torneo Provincial Sub-17

Resultados

Martes 5 – Club Defensores de La Ribera de Rawson

Valle 5 – Sur 1

Comodoro 0 – Oeste 0

Miércoles 6 – Club Independiente de Trelew

Comodoro 5 – Sur 1

Valle 3 – Oeste 0

Jueves 7 – Club Huracán de Trelew

Oeste 0 – Sur 1

Valle 1 – Comodoro 1

Clasificación final

1° Valle, 7 pts.

2° Comodoro, 5 pts.

3° Sur, 3 pts.

4° Oeste, 1 pto.