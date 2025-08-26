El SEC suma un anfiteatro y acuerda con la Municipalidad una agenda cultural para la ciudad

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y candidato a diputado nacional, Alfredo Béliz, encabezó este martes la inauguración del nuevo anfiteatro en el polideportivo de la entidad gremial, un espacio que busca convertirse en un polo cultural para Puerto Madryn. El acto incluyó además la firma de un convenio con la Municipalidad, que permitirá articular la cartelera de espectáculos en conjunto con la Secretaría de Cultura.

“Estamos contentos porque vamos a afirmar algo tan importante como es el tema cultural del gremio y la mutual con el municipio. Apuntamos muy fuerte a que Madryn tenga un espacio para los eventos y espectáculos, comprometidos con la cultura y abierto a todos los vecinos y turistas”, señaló Béliz, quien adelantó que ya mantiene conversaciones con grupos teatrales locales para que utilicen las nuevas instalaciones.

El dirigente sindical destacó que la iniciativa busca fortalecer la oferta cultural durante la temporada de verano, con espectáculos teatrales y musicales al aire libre, acompañados de un trabajo conjunto en iluminación y producción. “Es un lugar para que disfrute toda la comunidad, un logro más en la cultura de Puerto Madryn”, remarcó.

Definiciones políticas en plena campaña

Por otro lado, se refirió a su candidatura a diputado nacional, sostuvo que la campaña avanza “con mucho compromiso” y aseguró que su propuesta se centra en defender a trabajadores, jubilados y jóvenes. “Estamos caminando toda la provincia, hablando con los vecinos y asociaciones vecinales. La gente nos dice que somos los únicos candidatos que ponen la cara. Venimos de una escuela sindical donde el compromiso es antes, durante y después”, afirmó.

El referente mercantil consideró que el Congreso de la Nación debe dejar de ser visto como un espacio de “vedetismo” y transformarse en el motor para generar empleo genuino, proteger a las pymes y garantizar los derechos de los jubilados. “Si hay una reforma laboral, tiene que ser para crear empleo. Si hay beneficios como hubo en el campo, también deben llegar a las pymes para que se traduzcan en trabajo”, explicó.

En relación con los jóvenes, Béliz expresó su preocupación por la falta de oportunidades laborales y la dificultad de las familias para sostener estudios fuera de su ciudad. “Un chico que estudió cinco o seis años merece un primer empleo decente, no changas. Eso hay que plantearlo en el Congreso”, apuntó.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a expresarse en las urnas el próximo 26 de octubre: “Ese descontento que sienten los trabajadores, los jubilados y las familias tiene que transformarse en voto. Es la oportunidad de cambiar el rumbo del país y poner en el centro los problemas reales de la gente”.