BARILOCHE - CULTURA - MERCADO DE MUSICA PATAGONICO

El primer Mercado de Música Patagónico será en Bariloche


Entre el 22 y el 24 de agosto, la ciudad de Bariloche será sede del primer Mercado de Música Patagónico, una plataforma de encuentro, circulación y proyección para la música regional, del cual participarán artistas, programadores, productores, comunicadores, instituciones y representantes del sector cultural de Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y España y distintas regiones de Argentina.
Desde la organización explicaron que el MMP propone una estrategia cultural de largo alcance, reconociendo a las industrias culturales como motor de desarrollo económico, creación de empleo y fortalecimiento identitario desde una perspectiva territorial, “entendiendo que en la Patagonia, la música no sólo es expresión artística, sino también una forma de narrar lo que somos, de tender puentes entre comunidades, de construir futuro desde el sur”.
Durante tres días, el mercado ofrecerá rondas de negocios, foros, charlas, residencias artísticas y showcases acústicos, promoviendo el diálogo entre artistas y programadores, pero también abriendo un espacio para la reflexión sobre políticas culturales, sostenibilidad e identidad.

