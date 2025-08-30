El IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera finalizó con tres jornadas de debate y construcción colectiva



Exposiciones, mesas redondas, charlas técnicas y actividades culturales marcaron el cierre de una nueva edición del CONIPE, que reunió a especialistas, estudiantes, investigadoras e instituciones del sector pesquero y acuícola de todo el país.

El IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE) concluyó este viernes en la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRCh), tras tres días de actividades que incluyeron conferencias magistrales, mesas de debate, charlas técnicas, presentaciones de pósters y encuentros culturales.



Organizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, Pesca y Alimentos (CIDAPAL) y el Departamento de Ingeniería Pesquera, la primera jornada comenzó con la conferencia del Ing. Ariel Giamportone sobre los desafíos y oportunidades de la transformación digital en el sector pesquero. Luego, se desarrollaron mesas redondas sobre los desafíos comerciales de la pesca argentina y sobre conservación marina, además de un espacio dedicado a la relación entre la pesca y los medios de comunicación. El día culminó con la tradicional cena de camaradería.

El jueves fue el turno de la mesa sobre cooperación para el desarrollo acuícola argentino, con la participación de investigadores, referentes productivos y representantes de instituciones. A lo largo del día se presentaron trabajos de investigación en el Aula Magna, charlas técnicas sobre inocuidad, melanosis y vida útil de productos pesqueros, y experiencias de acuicultura y pesca en Chubut, además de la exposición de pósters.

Este viernes se desarrollaron talleres y el III Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades de la Pesca, así como la apertura de las XI Jornadas de Ingeniería Pesquera, que tuvieron como eje las producciones de estudiantes. Finalmente, se llevó adelante el acto de cierre del Congreso, que dio marco al balance positivo de la cuarta edición.

También se desarrollaron cursos de formación orientados a estudiantes, profesionales y trabajadores del sector. Estas instancias de capacitación complementaron las mesas y conferencias, generando un espacio de actualización técnica y práctica que aportó herramientas valiosas para la formación y el ejercicio profesional en el ámbito pesquero y acuícola.

La decana de la UTN-FRCh, Diana Bohn, expresó: «Este Congreso muestra el esfuerzo colectivo de una comunidad académica y productiva que busca formar profesionales comprometidos con el presente y el futuro del sector pesquero. La participación de distintos actores y la articulación con el territorio son parte de la identidad de nuestra Facultad».

Por su parte, la directora del CIDAPAL, Cecilia Castaños, señaló: «Este encuentro demostró la importancia de generar espacios de diálogo entre ciencia, producción y educación. Desde el CIDAPAL continuaremos trabajando con el mismo ímpetu para que el conocimiento se traduzca en aportes concretos para la región y el país».

La organización agradeció a los sponsors que hicieron posible la realización del Congreso, a los expositores y talleristas que aportaron sus conocimientos, a los y las participantes que viajaron desde distintos puntos del país para compartir experiencias y muy especialmente a toda la comunidad educativa de la FRCh por la colaboración en la realización del CONIPE 2025.