El Hospital Ísola recibió un electroencefalógrafo y diez electrocardiógrafos

El Hospital “Andrés Ísola” de Puerto Madryn recibió una importante donación realizada por el Banco Galicia, se trata de un electroencefalógrafo y diez electrocardiógrafos digitales con sus respectivas mesas de traslado. En total la inversión ronda los 20 millones de pesos.

La recepción de los nuevos equipos estuvo encabezada por la directora general Mariana Suárez Lloyd, la responsable de los Centros de Atención Primaria de la Salud, Luz Montesino; referentes de los servicios de neurología infantil y adultos; en representación del banco Galicia participó Ariel Álvarez, gerente de la sucursal Puerto Madryn y Facundo Batalla, del área de sector público.

La compra de estos elementos se realizó en el marco del programa de Ayuda a Hospitales Públicos que posee la firma bancaria, y se trata de la primera colaboración que realizan con el nosocomio local.

Los diez electrocardiógrafos digitales y sus respectivas mesas serán distribuidos en todos los CAPS de la ciudad; mientras que el electroencefalógrafo digital será utilizado por los servicios de Neurología infantil y de adultos, quienes destacaron que este nuevo instrumento les permitirá contar con resultados inmediatos y sobre todo evitará las derivaciones a otras ciudades.