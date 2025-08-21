El equipo de «Madryn Show» del Deportivo Madryn, tercer puesto en la Copa Clausura de Patín artístico

El grupo “Madryn Show” del Club Social y Deportivo Madryn, obtuvo la tercera ubicación en la Copa Clausura organizada por la Confederación Argentina de Patín.

El certamen, tuvo lugar en la ciudad de Las Parejas, Santa Fé.

Podio para «Las Aurinegras»

El equipo del Patín artístico del Club Deportivo Madryn, denominado «Madryn Show», logró el tercer puesto en la Copa Clausura de la especialidad., disputada en la ciudad de Las Parejas, provincia de Santa Fe, en una competencia organizada por la Confederación Argentina de Patín.

De esta forma el grupo conducido por la profe Verónica Lusarreta, se trajo a Madryn la medalla de bronce del certamen.

El equipo de patinadoras «Aurinegras», está conformado por las deportistas Maia Vilurón, Maia y Ruth Conrad, Sol Dania, Ana Luz Evaristo, Sofía de la Rosa, Guadalupe Maas, Bianca y Jazmín Redondo, Camila Tejerina, Lucia Martínez, Dana Sotelo, Joaquina Ferrari, Clara López Esteves, Camila Covarrubia, Emilia Benítez, Ximena Iriarte y Lola Rubio.

Todas ellas viajaron con su entrenadora y las delegadas del club María José Esteves Ivanissevich y Mariana Aguirre.