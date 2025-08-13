Ecocentro Puerto Madryn fortaleció vínculos institucionales en Buenos Aires

La semana pasada, representantes del Ecocentro Puerto Madryn llevaron adelante una serie de gestiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de establecer lazos con diversas organizaciones que favorezcan el intercambio de conocimientos, tecnología y recursos, en línea con los objetivos de la institución.

Uno de los encuentros destacados fue con Laurence Vignollet, Agregada de Ciencia, Tecnología y Cooperación Descentralizada de la Embajada de Francia en Argentina. Durante la reunión se presentó el trabajo que desarrolla el Ecocentro, así como sus objetivos vinculados al arte, la ciencia y la educación con una visión ecosistémica del océano. Además, se proyectó la posibilidad de articular acciones conjuntas de interés común.

En el marco de la agenda de actividades, la institución también participó de la ceremonia de premiación de la 5ª edición del Concurso Acciones Positivas, realizado en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Este certamen, impulsado por la Cámara de Comercio Suizo-Argentina y la Embajada de Suiza, reconoce iniciativas que generan un impacto positivo en el país. El evento busca, además, promover el intercambio entre quienes desarrollan proyectos que benefician a la comunidad.

Asimismo, el Ecocentro Puerto Madryn estuvo presente en MeetUp Argentina 2025, feria que reúne a referentes de la industria de reuniones, destinos sede, organizadores, prestadores de servicios y potenciales clientes. En este espacio, la institución promocionó tanto la riqueza y belleza del mar patagónico como su capacidad para recibir reuniones de trabajo, seminarios y lanzamientos de productos, fortaleciendo así su misión de difusión y articulación de programas y actividades.