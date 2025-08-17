Dos integrantes de un equipo de fútbol fueron detenidos



Con serios incidentes y dos integrantes del plantel de Nueva Generación detenidos, culminó este sábado el partido que el mencionado club protagonizó como visitante frente al Deportivo Roca, por la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Todo se inició cuando dirigentes del Deportivo Roca y policías a cargo de la seguridad observaron que un futbolista de Nueva Generación, identificado en el reporte policial como L.A., de 21 años, destrozaba un vidrio del vestuario. De ese modo, fue detenido en flagrancia.

Al terminar el partido, cuando el demorado era trasladado hacia el móvil policial, se produjeron incidentes con integrantes del cuerpo técnico y del plantel de Nueva Generación que intentaron impedir que se llevaran detenido al jugador.

En esa situación, C.V, de 35 años, también resultó detenido por romper una óptica trasera del patrullero.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría Sexta y la Fiscalía dispuso que queden alojados en ese lugar hasta que comparezcan ante el juez penal de turno.

(Fuente: El Patagónico)