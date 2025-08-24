Dos hombres fueron detenidos tras el robar de un auto

En horas de la tarde del sábado, personal policial de Comodoro Rivadavia intervino tras el robo de un vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:21, cuando un hombre dejó estacionado su auto con la llave colocada frente a un local comercial ubicado en la intersección de avenida Nahuel Huapi y Margarita Reales. Al salir del comercio, constató que el rodado había sido sustraído.

De manera paralela, otro llamado telefónico alertó sobre el abandono de un automóvil en la calle Ricardo Palma, en el barrio Restinga Alí. La persona que efectuó la denuncia indicó además que dos hombres se dieron a la fuga por calle Código 2866 (continuación de Rubén Darío).

Con la información aportada, el personal policial realizó un rastrillaje en la zona y logró dar con los sospechosos, quienes fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial.