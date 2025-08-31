COMODORO RIVADAVIA - DETENIDO

Detuvieron a un hombre que intentó robar herramientas en una obra en Comodoro

Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendido cuando intentaba llevarse herramientas de una obra en construcción ubicada sobre calle 13 de Diciembre.

Según el parte policial, el sujeto abandonó los elementos al advertir la presencia del sereno del lugar, quien comenzó a seguirlo y dio aviso a la Policía.

Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda llegaron rápidamente y, en la intersección de Figueroa Alcorta y Juan B. Justo, encontraron al sereno haciendo señas y señalando al sospechoso como autor del hecho. En ese momento, denunció además que había sido amenazado con un cuchillo.

Al advertir la presencia de los uniformados, el individuo se descartó del arma blanca e intentó continuar su marcha, pero fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.

