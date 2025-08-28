DETENIDO - MADRYN

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Puerto Madryn

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:20 horas, personal de la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn procedió a la detención de un hombre que registraba pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Ruperto Giménez y Sarmiento, donde efectivos policiales realizaban recorridas de prevención a pie. Durante la identificación de un sujeto, al verificar sus datos en el sistema, constataron que presentaba un requerimiento judicial activo.

El individuo, identificado como B.M.R., de 36 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

