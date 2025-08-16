Detenido por una pelea a los tiros en Trelew



Allanamiento en una vivienda del barrio Inta de Trelew por un enfrentamiento entre dos familias que terminó a los balazos, hecho ocurrido el 26 de julio pasado. A pedido de la Dra. Verónica Alabarte, y autorizado por Juez Penal Dr. Marco Napoli, el procedimiento se efectuó este viernes sobre calles Cholila entre Dolavon y Daleoso del barrio Inta, dónde se produjo el hecho calificado como abuso de arma de fuego.

En ese lugar, a fines del mes pasado, dos familias se enfrentaron finalizando la disputa a balazos por parte de una persona. Gracias a la valentía de los vecinos que hicieron la denuncia, se pudo identificar a los agresores como S.M.Z y J.W. A raíz de ello, se llevó a cabo una investigación por parte del personal de la Subcomisaria Inta, quien solicitó medidas judiciales de allanamiento, registro domiciliario, registro vehicular, requisa personal y secuestro de elementos.

Durante los operativos, se pudo secuestrar una pistola BERSA calibre 22, con el cargador completo y ocho balas más en una riñonera. Tras la requisa se procedió a la detención de S.M.Z, ordenado por la Oficina Judicial de Trelew, y dispuesta por el Juez Penal Dr. Javier Allende, en virtud que el nombrado tiene una condena vigente, a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Para los allanamientos y posterior detención del agresor, se contó con la colaboración de personal de Comisaría Tercera de Trelew, personal de Subcomisaría Inta, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, Canes de Trelew y personal del área de Criminalística.