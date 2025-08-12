Derivan a un operario herido en la explosión de una fábrica en Puerto Madryn



Uno de los trabajadores heridos en el incidente ocurrido en la empresa Trivium fue traslado a un centro especializado en Buenos Aires.

El operativo de traslado se realizó para que el joven trabajador pueda ser atendido en un centro especializado debido a la gravedad de sus lesiones.

Según se pudo saber, el trabajador se encuentra en estado crítico. En tanto que, el segundo operario que sufrió quemaduras fue traslado a un sanatorio privado en Puerto Madryn donde permanece internado a la espera de su evolución.