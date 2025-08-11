Deportivo Madryn y una clara victoria ante «El Santo» tucumano para seguir en la cima de la Primera Nacional

El Deportivo Madryn continúa demostrando su gran momento y sosteniendo su liderazgo en la Zona A del Torneo de la Primera Nacional 2025, tras derrotar a San Martín de Tucumán por 3 a 1 este domingo en el estadio Abel Sastre por la 26ta. fecha.

Germán Rivero, Luis Silba y Diego Crego marcaron para el triunfo de «El Depo», descontando Martín Pino para los visitantes.

Un triunfo que lo reconfirma en la punta y potencia el sueño de ascenso del «Depo»

Con un triunfo crucial para mantener sus aspiraciones de alcanzar la Primera División por primera vez en su historia, el Deportivo Madryn se impuso al elenco tucumano por 3-1 y mantiene vivo el sueño del ascenso.

El primer gol del partido llegó a los siete minutos, con un córner al segundo palo que, luego de un cabezazo, fue empujado contra la red por Germán Rivero. Treinta minutos más tarde, un centro desde la izquierda cruzó toda el área y fue rematado de volea al gol por Luis Silba, para el 2-0.

Ya en el tercer minuto de descuento de la primera mitad, el delantero Diego Crego aprovechó el rebote de un penal errado por el extremo Nazareno Solís y puso el 3-0, en un gran primer tiempo del elenco de Chubut.

El descuento de San Martín llegó a los 19 minutos de la segunda parte, con un centro por izquierda del volante Juan Cuevas que fue desviado de primera por el delantero Martín Pino, en el primer palo.

Cómo queda

Con el triunfo, el elenco «Aurinegro» se mantuvo en la punta de la zona A con 46 puntos, mientras que San Martín ganó uno de sus últimos seis partidos en el torneo y es quinto, con 39 unidades.

Lo que viene para Madryn

El proximo fin de semana, por la Fecha 27 del certamen, el Deportivo Madryn visitará a Tristán Suarez.

Será el día sábado desde las 15 horas.

En la Zona B, sigue liderando «El Lobo» mendocino

Por su parte, en la zona B, Gimnasia de Mendoza se impuso por 2-0 como visitante ante Chaco For Ever y se mantiene en el primer puesto del grupo con 49 unidades.

El primer gol del elenco mendocino llegó a los 20 minutos de la primera etapa, con un córner al primer palo, que fue peinado al gol por el volante Matías Muñoz.

Además, a los 39 minutos, el volante Fermín Antonini aprovechó un rebote en el borde izquierdo del área y sacó un gran remate, abriendo el pie derecho para colocar la pelota contra el caño izquierdo del arquero Gastón Canuto, que no pudo llegar.