Deportivo Madryn se trajo un punto de su visita a Tristán Suárez y sigue como líder de la zona A de la Primera Nacional

Este sábado por la fecha 27 del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn sumó en su visita a su par de Tristán Suárez, con un empate en 2.

Con este resultado, «El Depo» continúa como puntero de su Zona, la A, contando con 47 unidades.

Empate que sirve para seguir arriba

El Deportivo Madryn se trajo un empate en su visita al Estadio 20 de octubre del Club Tristán Suarez, igualando 2 2 y trayéndose un punto en un juego importante por la Fecha 27 del Torneo de Primera Nacional que le permite seguir siendo líder de la Zona A.

Mauro Fernández a los 33 minutos del primer tiempo puso el 1 a 0 a favor del conjunto anfitrión, que se fue vestuarios arriba en el marcador; pero en el segundo parcial lo igualó Facundo Giacopuzzi cuando el reloj marcaba 16 minutos.

Corrían 23 minutos y German Rivero lo dió vuelta y anotó el 2-1 para los madrynenses; pero lo terminó de empatar Nicolás Del Priore a los 43 para el local, sellando así el 2-2 final.

Con este resultado, Deportivo Madryn, que tiene como director técnico a Leandro Gracián, alcanzó los 47 puntos y le sacó cuatro a su escolta, Atlanta, que tiene un partido menos ya que este domingo visitará a Almagro.

Cómo sigue

Deportivo Madryn será local el próximo fin de semana de Gimnasia y Tiro de Salta, por la Fecha 28, uno de los equipos que también apunta a pelear el ascenso.