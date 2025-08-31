Deportivo Madryn perdió en su visita a Maipú pero sostiene su liderazgo y el sueño de ascenso

Esta tarde, el Deportivo Madryn perdió en su visita a Deportivo Maipú de Mendoza, en el juego que por la 29° Fecha de la Zona A de la Primera Nacional, disputaron en el Estadio Omar Higinio Sperdutti.

Fue caída por 2 a 1, aunque «El Depo» continua como líder del grupo A, 2 puntos por encima de Atlanta, su inmediato perseguidor.

Cayó pero sigue en la cima

Un traspié sufrió esta tarde el Deportivo Madryn por 2 a 1, en lo que fue el cotejo que por la 29° Fecha de la Primera Nacional sostuvo ante Deportivo Maipu de Mendoza, en el Estadio del conjunto «Botellero».

El conjunto «Aurinegro» comenzó perdiendo, con el gol que a los 41 minutos del primer tiempo marcó el jugador del local, Mirko Bonfigli; pero en el segundo tiempo, el equipo que lidera Leandro Gracián empardó las acciones y encontró el empate, aunque transitorio, a través del tiro libre ejecutado por Facundo Giacopuzzi para el 1-1 parcial cuando corrían 22 minutos.

Sin embargo, el equipo «Botellero» supo encontrar a los 30 minutos, cuando Lucas Faggioli marcó para el 2-1 que seria el del triunfo de Deportivo Maipú.

Vale desatacar que pese a esta derrota, el Deportivo Madryn continúa como líder de la Zona A, contando con 50 unidades, 2 por encima de su inmediato perseguidor, Atlanta que cuenta con 48.

Cómo sigue

El Deportivo Madryn continúa su objetivo de ascenso el próximo fin de semana, cuando por la 30° Fecha reciba en su Estadio Abel Sastre a Los Andes, a jugar desde las 16 horas el día domingo 7 de septiembre.