Deportivo Madryn defiende el liderazgo en la Primera Nacional frente al duro San Martín de Tucumán

Este domingo, desde las 15:30 horas, el Deportivo Madryn recibirá en el Estadio Abel Sastre a San Martin de Tucumán, en un juego más que importante para «El Depo» en vistas de continuar con su liderazgo en la Zona A del Torneo de Primera Nacional.

El arbitro del encuentro será Daniel Zamora.

«El Depo» recibe al «Ciruja» en su casa en busca de seguir sumando para sostenerse líder

El Deportivo Madryn es el líder de la Zona A y esta tarde buscará reconfirmar su gran momento ante San Martín de Tucumán, en un juego valido por la Fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional.

«El Depo» llega a este cotejo con una racha de 12 partidos sin conocer la derrota; lo cual tiene al equipo de Leandro Gracián como puntero del grupo y con plena confianza para seguir peleando por el objetivo de disputar la Final del certamen por el ascenso a la Liga Profesional.

«El Aurinegro» viene de ganarle a Güemes en Santiago del Estero, llegando si al primer puesto de la Zona con 43 unidades, mientras que su rival, San Martín de Tucumán, un siempre duro rival y candidato al ascenso, se posiciona en el tercer escalón con 39 unidades.

Esta tarde, desde las 15. 30 horas, el Deportivo Madryn y San Martin se medirán en el Estadio Abel Sastre, en un juego que tendrá como juez principal a Daniel Zamora.