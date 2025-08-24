Deportivo Madryn, anfitrión de Gimnasia y Tiro de Salta, para seguir liderando la Primera Nacional

Esta tarde, desde las 15:30 horas, el Deportivo Madryn recibirá a su par de Gimnasia y Tiro de Salta, en el marco de la 28° fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional 2025.

El conjunto «Aurinegro», buscará en su cancha, el Estadio Abel Sastre, celebrar un nuevo triunfo para continuar como líder del certamen y acercarse al sueño de jugar la final por el ascenso a la Liga Profesional.

«El Depo» quiere sumar de a tres para cortarse en la cima

Con el arbitraje de Gaston Monson Brizuela, el Deportivo Madryn será anfitrión este domingo desde las 15:30 horas frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en un cotejo en el marco de al 28° Fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional 2025.

«El Depo» recibe a los salteos como líder de la Zona A del certamen, que lo tiene en el primer puesto con 47 unidades y con este primer puesto, estaría quedándose con el derecho a jugar la final por el ascenso a la Liga Profesional ante el mejor de la Zona B.

El duelo de esta tarde en el Estadio Abel Sastre, frente al público «aurinegro» que vive una gran expectativa por el sueño de ascenso a la primera división, contará con el arbitraje de Gastón Monson Brizuela.

Vale destacar que el equipo que comanda Leandro Gracián, llega a este cotejo con un empate obtenido el pasado fin de semana ante Tristán Suárez en condición de visitante; en tanto que su rival, el equipo salteño, viene de ganar como local a Deportivo Maipú de Mendoza y está en el 7° escalón de la tabla, por lo que estaría ingresando en el Reducido.