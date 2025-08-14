Cuatro detenidos tras violento intento de robo a mano armada en Comodoro Rivadavia

Este jueves por la mañana, personal policial de la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia detuvo a cuatro hombres que fueron sorprendidos mientras intentaban cometer un robo en una vivienda ubicada sobre la calle Los Naranjos.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho fue advertido a las 11:05 horas por el Centro de Monitoreo, que alertó sobre la presencia de los sujetos en el lugar. De inmediato, efectivos de la Comisaría Sexta y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) acudieron y lograron aprehenderlos.

Uno de los detenidos, identificado como D.F. (33 años), portaba un arma de fuego tipo pistolón escopeta calibre 16, con dos cartuchos. Los otros aprehendidos fueron G.J. (50), H.D. (40) y H.C.A.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los sospechosos aprovecharon que la propietaria salía de su vivienda para sorprenderla e ingresar. En el interior, uno de ellos intimidó a los ocupantes y agredió a un hombre, mientras los demás comenzaban a reunir diversos elementos, entre ellos shampoo, cajas con aros, cables, prendas de vestir y billeteras.

Durante el procedimiento, se comprobó que los presuntos autores se movilizaban en un vehículo Nissan March color rojo, que estaba estacionado frente al domicilio. Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Cintura Iglesias, se secuestró el rodado, el arma de fuego y los cartuchos encontrados, tanto en poder de los detenidos como en el interior de la vivienda.