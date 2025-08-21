Con programación para la 6ta Fecha de la Liga Profesional

La fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes, en una jornada que contará con dos encuentros.

El partido que abrirá la actividad en la fecha 6 comenzará a las 15:30 y tendrá como protagonistas a Barracas Central y Defensa y Justicia, en tanto que más tarde, a las 20:30, Tigre jugará en su estadio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

La fecha 6 se pone en juego

Este viernes iniciara la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con los juegos que disputarán Barracas Central y Defensa y Justicia, mientras que Tigre recibirá en su estadio a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En lo que respecta a los equipos denominados grandes, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba el sábado a las 14:30, mientras que el domingo Racing visitará a Argentinos Juniors (16:15) y Boca e Independiente jugarán en sus canchas frente a Banfield y Platense, respectivamente (a las 18:15 y a las 20:30).

Finalmente, el lunes será el turno de River, que visitará a Lanús a partir de las 21:15.

Fútbol – Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025

Fecha 6 – Programación

Viernes 22

Barracas Central – Defensa y Justicia a las 15:30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Tigre – Independiente Rivadavia a las 20

Árbitro: Luis Lobo Medina

Sábado 23

San Lorenzo – Instituto de Córdoba a las 14:30

Árbitro: Fernando Echenique

Rosario Central – Newell´s a las 17:30

Árbitro: Darío Herrera

Atlético Tucumán – Talleres de Córdoba a las 20

Árbitro: Andrés Gariano

San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20

Árbitro: Fernando Espinoza

Domingo 24

Unión de Santa Fe – Huracán a las 14

Árbitro: Andrés Merlos

Argentinos Juniors – Racing a las 16:15

Árbitro: Pablo Dóvalo

Boca – Banfield a las 18:30

Árbitro: Nicolás Lamolina

Independiente – Platense a las 20:30

Árbitro: Facundo Tello

Lunes 25

Deportivo Riestra – Sarmiento a las 15

Árbitro: Pablo Echavarría

Godoy Cruz – Vélez a las 17

Árbitro: Edgardo Zamora

Belgrano de Córdoba – Central Córdoba (SdE) a las 19

Árbitro: Nazareno Arasa

Estudiantes de La Plata – Aldosivi a las 19:15

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Lanús – River a las 21:15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer