Con programación para la 6ta Fecha de la Liga Profesional
La fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes, en una jornada que contará con dos encuentros.
El partido que abrirá la actividad en la fecha 6 comenzará a las 15:30 y tendrá como protagonistas a Barracas Central y Defensa y Justicia, en tanto que más tarde, a las 20:30, Tigre jugará en su estadio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
En lo que respecta a los equipos denominados grandes, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba el sábado a las 14:30, mientras que el domingo Racing visitará a Argentinos Juniors (16:15) y Boca e Independiente jugarán en sus canchas frente a Banfield y Platense, respectivamente (a las 18:15 y a las 20:30).
Finalmente, el lunes será el turno de River, que visitará a Lanús a partir de las 21:15.
Fútbol – Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025
Fecha 6 – Programación
Viernes 22
Barracas Central – Defensa y Justicia a las 15:30
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Tigre – Independiente Rivadavia a las 20
Árbitro: Luis Lobo Medina
Sábado 23
San Lorenzo – Instituto de Córdoba a las 14:30
Árbitro: Fernando Echenique
Rosario Central – Newell´s a las 17:30
Árbitro: Darío Herrera
Atlético Tucumán – Talleres de Córdoba a las 20
Árbitro: Andrés Gariano
San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20
Árbitro: Fernando Espinoza
Domingo 24
Unión de Santa Fe – Huracán a las 14
Árbitro: Andrés Merlos
Argentinos Juniors – Racing a las 16:15
Árbitro: Pablo Dóvalo
Boca – Banfield a las 18:30
Árbitro: Nicolás Lamolina
Independiente – Platense a las 20:30
Árbitro: Facundo Tello
Lunes 25
Deportivo Riestra – Sarmiento a las 15
Árbitro: Pablo Echavarría
Godoy Cruz – Vélez a las 17
Árbitro: Edgardo Zamora
Belgrano de Córdoba – Central Córdoba (SdE) a las 19
Árbitro: Nazareno Arasa
Estudiantes de La Plata – Aldosivi a las 19:15
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Lanús – River a las 21:15
Árbitro: Leandro Rey Hilfer