Con los Juegos Binacionales de la Araucanía como objetivo, se jugó la 2da. fecha del Provincial sub-17 de fútbol masculino

Este miércoles en cancha de Independiente de Trelew, se disputó la 2da. fecha del Torneo Provincial de Fútbol Masculino, para categoría sub-17, organizado por Chubut Deportes.

El evento se realiza con el fin de evaluar jugadores de todos los rincones de la provincia, para la conformación del seleccionado que representará a la provincia en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía 2025.

Cruces interesantes en la Fecha 2

En esta 2da. fecha del Provincial Sub 17,se enfrentaron las selecciones regionales de Comodoro ante Sur y Valle frente a Oeste: en el primero de los duelos de la tarde, el seleccionado de Comodoro venció a su par de Sur por 5-1. Posteriormente, en tanto que Valle y Oeste se midieron en el segundo compromiso de la jornada y el triunfo fue para el Valle por un cómodo 3-0.

Al cabo de la 2da. fecha, Valle lidera la tabla de posiciones con 6 unidades. Segundo se ubica Comodoro con 4 puntos, tercero Oeste con 1 y cierra la tabla Sur, sin unidades.

Cómo sigue

Este jueves se desarrollará la jornada final en cancha de Huracán de Trelew, en la cual se enfrentarán Sur-Oeste (13:30hs) y Valle-Comodoro (15hs). Posteriormente, se realizará la entrega de premios.

El duelo de cierre entre Valle y Comodoro definirá al campeón del certamen. Valle ganando o empatando se asegurará el título, mientras que Comodoro sólo tiene la opción de la victoria para poder repetir el título logrado el año pasado.

Vale recordar que los partidos correspondientes a la tercera y última fecha, más la premiación final, serán transmitidos en vivo por el canal de Youtube de Chubut Deportes