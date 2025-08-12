Comodoro Rivadavia: secuestran más de 140 municiones durante un control policial

En la madrugada de este martes, personal de la Sección Infantería de Comodoro Rivadavia secuestró un importante número de municiones durante un patrullaje de prevención en la Plaza Domingo Savio, ubicada en la intersección de Alem y 12 de Octubre.

Cuando los efectivos observaron a varios hombres circulando por el lugar. Al proceder a su identificación y realizarles un palpado de seguridad, se constató que uno de ellos, identificado como A.S.A., de 23 años, llevaba en el bolsillo derecho de su campera un total de 149 proyectiles.

Según manifestó el joven, las municiones habrían sido encontradas en un cesto de basura en inmediaciones del barrio militar.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 148 cartuchos calibre 9 mm y un cartucho calibre .38 CBC. La policía procedió al secuestro de todo el material y labró las actuaciones correspondientes.