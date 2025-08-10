Comodoro Rivadavia recibió la concentración general de los seleccionados de básquet pensando en la Araucanía

El Estadio Socios Fundadores del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, fue sede la pasada semana de una concentración general para los preseleccionados de básquet U-17 de Chubut.

Se entrenaron los equipos tanto masculino como femenino, que se preparan para afrontar la edición 2025 de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025.

El básquet chubutense se entrenó en conjunto

La actividad fue coordinada por la subgerencia de Deporte Federado de Chubut Deportes y contó con el fuerte respaldo de Comodoro Deportes, que cedió el Hotel Deportivo para el alojamiento y alimentación de los deportistas.

El preseleccionado femenino, dirigido por Facundo Asmus y Laura Villagrán, trabajó en doble turno, durante tres jornadas, con 22 jugadoras de las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia.

Mientras que el equipo masculino, comandado por Mario Sotosca y Juan Carlos Morel, también tuvo un total de 22 convocados que llegaron desde las localidades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia y realizaron entrenamientos en doble turno.

Las prácticas se llevaron adelante en los clubes Gimnasia y Esgrima, tanto en la cancha principal como la auxiliar y también del club Petroquímica.