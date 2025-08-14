Comenzó el IV Abierto Internacional de Ajedrez en Puerto Madryn

El evento es organizado por el Círculo de Ajedrez Peones del Sur y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Chubut Deportes y empresas privadas. La actividad se desarrolla en la sede Puerto Madryn de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desde este miércoles 15 con la realización de simultáneas a “ciegas” y se extiende hasta el domingo 17. El torneo reparte un millón setecientos mil pesos en premios y puntos para el ranking internacional de ajedrez de la FIDE.

Este certamen, además de competencias de alto nivel, incluye actividades de entretenimiento y de capacitación, destinadas sobre todo a los jóvenes. Se espera a unos 80 ajedrecistas en la actividad competitiva y una gran participación en las instancias recreativas y formativas.

Entre los visitantes se destaca la llegada de los maestros internacionales Franco Villegas y Julián Villca. El primero, representante de la Federación Metropolitana de Ajedrez (FMDA), excampeón sudamericano y panamericano juvenil. El segundo, representante de la Federación Salteña, es ganador nacional en varias categorías y participante en finales del Campeonato Argentino Superior. También dirán presente los maestros madrynenses Juan Cruz Arias y Jorge Sabas, figuras centrales del ajedrez provincial. La lista de ajedrecistas incluye destacados representantes de todo el país, en lo que se espera será una fiesta a la altura que el Abierto nos tiene acostumbrados.

El evento se desarrolla en un tiempo muy especial, ya que se está finalizando de construir la sede social en la que se desarrollarán las actividades del Círculo de Ajedrez Peones del Sur. Dicho hito es posible por el esfuerzo de sus asociados y el valioso acompañamiento municipal en la ejecución. También se ha logrado contar con importantes aportes provinciales y del sector privado.

El Abierto será transmitido en sitios web especializados, lo que permitirá reflejar una vez más las actividades que se llevan a cabo en la ciudad del golfo.

De la conferencia participaron el secretario de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Diego González; representando al Club de Ajedrez Peones del Sur, Juan Carlos Malvicino; por la UTN FRCh sede del evento, Claudia Salemme; el Maestro Internacional Julián Villca y el árbitro internacional Juan Durán.