Comenzó el corte de energía solicitado por Transpa

Desde las 8 de la mañana, se encuentra interrumpido el suministro eléctrico en distintos sectores de Puerto Madryn. La medida responde a un pedido de la empresa Transpa, que lleva adelante tareas de mantenimiento estacional sobre sus instalaciones de 33kV en la Estación Transformadora DGPA (Distribución General Planta ALUAR).

De acuerdo a lo informado por Servicoop, el corte —que se extenderá hasta las 13 horas aproximadamente— afecta a las Estaciones Transformadoras Centro y Juan XXIII, además del distribuidor Derbes 2, lo que implica zonas de los sectores norte, sur, este y oeste de la ciudad.

Áreas alcanzadas

Estación Transformadora Centro : zona delimitada por Av. Rawson, Av. Roca, España, Marcos A. Zar, Sarmiento, Gob. Maíz, Av. Yrigoyen, 9 de Julio, Rosales, Luis María Campos, Pje. Williams, Malaspina, Don Bosco, Roberto Gómez, Av. Muzzio, José Menéndez, J. Podestá y Fontana.

Estación Transformadora Juan XXIII : sector comprendido entre Ferrocarril Patagónico, Av. 20 de Junio, Av. Del Trabajo, Av. Juan XXIII, Luis María Campos, Patricias Argentinas, Magallanes, Fuerte San José, A. Pujol, Domecq García, Washington Jones y Av. Juan Muzzio. Incluye los barrios Inmigrantes, Anon Carr, Roque Azzolina, Manuel del Villar, y al Parque Industrial Liviano y Agroforestal.

Distribuidor Derbes 2: área comprendida por Juan Acosta, Av. Rawson, Prefecto Furnillo, Fontana y Av. Juan Muzzio.

Recomendaciones

Desde la Cooperativa solicitaron a los usuarios desconectar los aparatos eléctricos sensibles hasta la reposición del servicio. Recordaron además que la guardia permanece disponible las 24 horas en el teléfono 4453400 y líneas rotativas, así como en la sede de Estivariz 560.

Servicoop informó también que, aprovechando que las instalaciones se encuentran fuera de servicio, su personal de energía realiza trabajos de mantenimiento sobre la infraestructura de la Cooperativa.