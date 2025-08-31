Comenzaron las elecciones en Corrientes

Con algunas demoras en la apertura de mesas en distintos puntos del territorio, Corrientes inició este domingo un proceso electoral clave para definir al sucesor de Gustavo Valdés. La jornada se presenta con una complejidad inédita, ya que son siete las fórmulas que compiten por la gobernación y los votantes se encuentran con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El comicio se desarrolla desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros habilitados.

Los candidatos en carrera son Juan Pablo Valdés, acompañado por Néstor Braillard Poccard en la alianza Vamos Corrientes; Claudio Almirón y Evelyn Karsten por La Libertad Avanza; Ricardo Colombi junto a Martín Barrionuevo en Encuentro por Corrientes (ECO); Martín Ascúa y César Lezcano con la propuesta Limpiar Corrientes; Sonia López y Raúl Dal Lago en Cambiá Corrientes; Adriana Vega y Andrés Barboza por el Partido De la Esperanza; y Carlos Romero con Ana Casaro Quiñones en el Partido Ahora.

El operativo logístico quedó en manos de la empresa Andreani, mientras que la transmisión de datos se lleva adelante a través de la estatal Telco, una decisión que generó suspicacias en la oposición y motivó una queja formal. Como respuesta, la Junta Electoral dispuso una ampliación de las potestades de fiscalización para garantizar transparencia en el proceso.

Con la capital concentrando el 33 por ciento del padrón, la definición en ese distrito aparece como determinante para el resultado final. Desde la Junta Electoral informaron que el escrutinio provisorio podrá consultarse en su sitio web a partir de las 21 horas, mientras que el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18 en la Legislatura Provincial.

A su vez, el Registro Provincial de las Personas dispuso la apertura de sus oficinas entre las 8 y las 17:30 para la entrega de DNI ya tramitados, con el fin de facilitar el derecho al voto. Cabe recordar que el sufragio no es obligatorio para los jóvenes de 16 a 18 años ni para los mayores de 70.

Con información de la Agencia de Noticias Argentinas