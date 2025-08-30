Colapinto largará 16° en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, se quedó con la pole position para lo que será este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.

En tanto, el argentino Franco Colapinto, largará en el 16° escalón, tras culminar en tal puesto en la primer tanda de la clasificación realizada esta mañana de sábado.

Con definiciones para el GP de Países Bajos

Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano Oscar Piastri, terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

En tanto, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado de la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.

Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el oriundo de Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

El joven piloto argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.

Automovilismo – Campeonato Mundial de Fórmula 1

Así será la parilla de largada el domingo en Zandvoort

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Isack Hadjar (Racing Bulls)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Willams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)