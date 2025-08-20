Científicos del CENPAT registraron un récord de ejemplares de ballena franca austral

El martes 19 de agosto, integrantes del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) realizaron un censo aéreo de ballena franca austral (Eubalaena australis) que marcó un record absoluto en los 25 años que se viene llevando a cabo esta actividad. Según explicaron los científicos y científicas, se contabilizaron un total de 2110 ejemplares, de los cuales 826 eran crías.

La mayor parte de los animales se encontraban en lugares tradicionales, como El Doradillo, las zonas cercanas a Puerto Pirámides y el Golfo San José. Además se observaron ballenas en grandes números en la costa externa de Península Valdés y en el Golfo San Matías, al norte de la provincia.

Según el censo realizado este martes, en la zona se encuentran 826 madres, la misma cantidad de crías, 381 individuos solitarios y 77 en grupos de cópula,

“Los golfos son las zonas preferidas y donde más se aglutinan. Descubrimos que hay un patrón donde se producen momentos de máxima abundancia y luego los animales empiezan a distribuirse. En la zona del Golfo San Jorge se están viendo muchos grupos de cópula y estimamos que San Antonio Oeste también va a tener una gran cantidad de ejemplares”, indicó Mariano Coscarella, investigador del CESIMAR.

El vuelo fue realizado, a bordo de un avión perteneciente al Aeroclub de Puerto Madryn, por los becarios del CESIMAR Santiago Fernández, Virginia Tortolini y Ayelén Tschopp junto al piloto Pedro Domínguez. Se trata del primer vuelo de la temporada y se estima que se realizarán dos censos más hasta mediados del mes de noviembre.

Los censos aéreos de ballenas se realizan de manera casi ininterrumpida desde el año 1999 y son financiados por la Cámara de Empresas Avistaje de Ballenas y Fauna Marina (CAPEA): “La población de ballenas ha crecido desde el año 2000, cuando contamos apenas 150 crías y 500 ejemplares en total. A partir de ahí se ha mantenido el crecimiento más suave, sobre todo entre los años 2012 y 2018, luego se estancó y desde el año pasado estamos notando un aumento importante en la cantidad de crías”, agregó Coscarella.

Por su parte, Enrique Crespo, investigador retirado, del mismo instituto expresó: “Estamos en un universo que está en cambio, desde que nosotros empezamos a trabajar con mamíferos marinos vemos que hay aumentos poblacionales de especies que fueron muy explotadas en los siglos XVIII, XIX y XX. Luego de alcanzar poblaciones muy reducidas comenzó a darse un incremento en todas ellas, acompañadas por otros cambios a nivel ecosistémico introducidos a mediados del siglo XX. Nosotros estamos siguiendo esos cambios de muy largo plazo tratando de monitorearlos a todos al mismo tiempo”.