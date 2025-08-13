Caviahue se prepara para vivir la novena edición de su fiesta de la nieve



Se acerca un nuevo fin de semana largo, producto de la decisión de declarar al viernes 15 de agosto como día no laborable, y en Caviahue se alistan para recibir a los turistas que elijan visitar el pueblo.

Los visitantes podrán disfrutar no sólo de las actividades características de la temporada invernal en el cerro Caviahue, sino también de la novena edición de la popular fiesta provincial en la nieve, conocida como Avalancha.

La celebración se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a partir de las 19:30 en inmediaciones al Centro de Convenciones de la localidad. La entrada será libre y gratuita para facilitar la participación de todos los interesados. Habrá gastronomía, cerveza artesanal, barra y cotillón, además de DJ Set, bandas en vivo y una gran puesta escénica.

Además de la fiesta, el destino ofrece una propuesta turística innovadora: la posibilidad de visitar las termas de Copahue en pleno invierno y disfrutar de una experiencia de bienestar, que se ve enriquecida por la posibilidad de acceder a masajes, mascarillas faciales con algas y combos especiales para grupos familiares.

En 2024, Caviahue-Copahue fue distinguida por la Organización Mundial del Turismo como la localidad más linda del mundo y solo hay que llegar al lugar para comprender por qué accedió a tal distinción a nivel internacional. El destino ofrece postales únicas como el Salto del Agrio, el puente de piedra -una formación natural- y el circuito de las cascadas inmerso en el bosque de araucarias araucanas, con el plus de estar inserto en un parque provincial y al pie del volcán Copahue.