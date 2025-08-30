Caputo arremete contra el Congreso



El ministro de Economía Luis Caputo salió al cruce de las versiones sobre un distanciamiento con Javier Milei y exhibió un mensaje del presidente para desmentirlo. “Te quiero Toto… Sos lo más de lo más”, se leyó en el chat mostrado por el propio ministro, que aseguró mantener con el mandatario una relación “simbiótica” y ratificó que seguirá en el cargo hasta 2027.

Más allá del gesto personal, Caputo dedicó buena parte de la entrevista en el streaming ultraoficialista Carajo a cargar contra el Congreso, al que acusó de ser “el brazo armado del kirchnerismo” en la supuesta estrategia de desestabilización. Según dijo, “en apenas dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo, con el único objetivo de dinamitar el equilibrio fiscal y generar inflación, suba del dólar y desconfianza”.

El titular de Economía advirtió que la volatilidad financiera no responde a fallas de gestión sino a esas decisiones legislativas. “Quieren que a la Argentina le vaya mal. Es terrorismo económico”, lanzó, al tiempo que reivindicó medidas como la eliminación de las LEFI para evitar una crisis mayor.

Con el oficialismo en plena defensa ante denuncias de corrupción, Caputo buscó desplazar la atención hacia la oposición parlamentaria, a la que responsabilizó de la inestabilidad actual y de los riesgos que enfrenta el plan económico.

(Fuente: Parlamentario)