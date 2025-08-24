Boca recibe a Banfield, con el objetivo de continuar en la buena racha

Esta tarde, desde las 18:15 horas, Boca Juniors recibirá a Banfield, por la 6ta. fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

«El Xeneize» estará con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada; en un juego que se desarrollará en el Estadio “La Bombonera” con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Un partido en el que ganar será reconfirmar el buen momento

Boca llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

De cara a este encuentro, Russo mantendría el 11 inicial que salió a la cancha en Mendoza, por lo que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que es el jugador más criticado por la hinchada xeneize, estaría desde el arranque.

Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs pese a que todavía falta mucho.

En la última fecha los dirigidos por Pedro Troglio vienen de darle vuelta un partidazo a Estudiantes de La Plata para conseguir un triunfo por 3-2 luego de comenzar 2-0 en desventaja.

Fútbol – Liga Profesional- Torneo Clausura 2025

Fecha 6

Probables formaciones de Boca Juniors – Banfield

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Juan Iribarren; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Silvio Trucco

Hora: 18:15. TV: TNT Sports Premium