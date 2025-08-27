Apareció un ballenato muerto en la costa madrynense

En la mañana de este miércoles, un grupo de vecinos alertó sobre un ballenato muerto en la línea de marea, a la altura de “la hélice”, por lo que prontamente se levantó un operativo para que aquellos que paseaban por el lugar mantuvieran una distancia prudente del animal.

En pocos minutos, personal de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Puerto Madryn dio aviso a Prefectura para que quitará la ballena del lugar.

Victor Fratto, del Centro de Rescate de Fauna Nativa (REFAUNAR) indicó que “se lo llevó a una playa alejada” y que si bien el estado de descomposición ya era avanzado, se intentaron extraer muestras para establecer posibles causas de muerte.

Por otro lado, indicó que se trata del 5to ejemplar que aparece en lo que va de la temporada 2025 y que está dentro de los parámetros normales, ya que en años anteriores se hallaron 71 en el 2024 y 32 en el 2023.